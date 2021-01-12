Книга журналиста Владимира Желтова о переживших годы блокады в Ленинграде, а также о тех, кто был отправлен в эвакуацию, вышла в Петербурге. К печати работу подготовили в издательстве «НП-Принт».

Из «Узелков блокадной памяти» читатель узнаёт истории нескольких десятков блокадников, начиная от оперной певицы Елены Образцовой и Даниила Гранина, написавшего «Блокадную книгу» вместе с Алесем Адамовичем, до тех, фамилии которых не так известны широкой публике. Основой книги стали материалы, которые Владимир Желтов публиковал в разное время.



«Идея собрать это всё под одну обложку неожиданно пришла года два или три назад: перебирая бумаги, я увидел, что страницы (напечатанных материалов. — Прим. ред.) уже пожелтели. Стало жалко, что вместе с бумагой уходят в небытие рассказы о людях и событиях, которые достойны не только газетных публикаций», — объясняет Желтов.

По словам автора, «связующим звеном» между отрывками интервью с героями, их монологами и фрагментами блокадных дневников стала его собственная история. Во вступлении читатель узнаёт, как, будучи маленьким, в выдвижном ящике комода Владимир увидел медаль «За оборону Ленинграда», а затем долгие годы просил свою бабушку рассказать о блокаде, чтобы записать её воспоминания, но так и не успел этого сделать.

Фото: предоставлено автором

Книга состоит из трех основных частей: «Узелки блокадной памяти», «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» и «Когда болит душа…». В первой собраны рассказы тех, кто оставался в блокадном городе, во второй — воспоминания вывезенных в эвакуацию, третья же посвящена сохранению исторической памяти. Среди героев последней главы — поисковики и энтузиасты, собственными силами открывающие тематические музеи. Один из таких создали и посвятили Тане Савичевой школьники в Надыме.



Каждая часть «Узелков блокадной памяти» — рассказ определённого героя — предваряется небольшой справкой о том, в каких обстоятельствах происходил разговор с ним.

В книге читатели встречают фрагменты блокадных дневников. Один из них — хирурга Екатерины Глинской — в редакцию газеты «Смена» принесла её дочь. Врач писала не только о работе и пациентах, но и о блокадном городе, который, несмотря на смерти, ещё «никогда не казался таким красивым».

«От мороза стоят такие красивые деревья, так красива Нева и ее набережные с замерзшими кораблями и застывшими домами», — описывала она.

Читатели «Узелков блокадной памяти» знакомятся с фрагментами воспоминаний отца профессора Санкт-Петербургского строительно-архитектурного университета Всеволода Инчика, создавшего у себя в квартире музей «Блокадная комната артистки» — Владимира. Также — с записями дяди советского художника Дмитрия Бучкина — Михаила Дмитриевича. Ради этих страниц Владимир Желтов ездил к внучке героя в Кобону, где в годы войны проходила Дорога жизни. На рукописных страницах рассказывалось, как в 1941 году Михаил устроился дежурным комендантом в ремесленное училище и как однажды внезапно для себя самого «перед принятием скудной пищи стал молиться об утолении голода и так молиться, как никогда не молился».



Картина, созданная самим Дмитрием Бучкиным — «На Невском», — помещена на обложку издания. Интервью, как и другие работы мастера, также размещены на страницах «Узелков блокадной памяти».

Среди десятков других героев книги — оперная певица Галина Вишневская, актеры Николай Трофимов, Роман Громадский, Иван Краско, Лариса Лужина, Зоя Виноградова, писатель Даниил Аль.