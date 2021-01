Мир судил Кремль за задержание Навального. А в Кремле ни о чем не знали

Французское внешнеполитическое ведомство выразилось аккуратнее, заявив: «Франция с большой обеспокоенностью узнала об аресте в России Алексея Навального. Она бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнерами и призывает к его немедленному освобождению».

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо написал в Twitter: «Арест Навального по прибытии в Россию — очень серьезный факт, который нас беспокоит. Мы просим его немедленного освобождения. И мы надеемся, что ваши права будут соблюдены».

Правозащитная организация Amnesty International присвоила Навальному статус узника совести. «Арест Алексея Навального в Москве является оскорблением международного сообщества, Европы, которая помогла ему спасти жизнь. Мы просим российские власти немедленно освободить его», — написал в Twitter президент Европарламента Давид Сассоли.

Британская Guardian написала, что дальнейшая судьба оппозиционера будет зависеть от того, какие действия в его отношении не вызовут общественной реакции.

«But the question of what happens to Navalny now will depend on what Russian officials, some of them personally embarrassed by the opposition leader’s investigations, think they can get away with and not spark a public backlash» («Вопрос, что теперь произойдет с Навальным, будет зависеть от того, что российские официальные лица, некоторые из которых попали в неловкое положение из-за расследований лидера оппозиции, думают, что им сойдет с рук и не вызовет общественной реакции»).