Мир судил Кремль за задержание Навального. А в Кремле ни о чем не знали

Фото: Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ»

Накануне лицо российской оппозиции Алексей Навальный с триумфом возвратился в Россию — и был задержан еще до пересечения границы. За его передвижением следили журналисты и политики со всего мира. Реакция из-за границы последовала незамедлительно: в Европе и США резко осудили произошедшее в Шереметьево. Российские официальные лица отмалчиваются.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «глубоко обеспокоен решением России арестовать Алексея Навального». «Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов», — написал политик в Twitter.

«Г-на Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на г-на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан», — написал советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Facebook она написала: «Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране». Президент Европейского Совета Шарль Мишель потребовал «немедленного освобождения». «Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его». Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, выступивший также от имени Литвы и Эстонии, призвал ввести новые санкции в отношении Москвы в случае, если российский оппозиционер не будет немедленно отпущен.

Французское внешнеполитическое ведомство выразилось аккуратнее, заявив: «Франция с большой обеспокоенностью узнала об аресте в России Алексея Навального. Она бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнерами и призывает к его немедленному освобождению». Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо написал в Twitter: «Арест Навального по прибытии в Россию — очень серьезный факт, который нас беспокоит. Мы просим его немедленного освобождения. И мы надеемся, что ваши права будут соблюдены». Правозащитная организация Amnesty International присвоила Навальному статус узника совести. «Арест Алексея Навального в Москве является оскорблением международного сообщества, Европы, которая помогла ему спасти жизнь. Мы просим российские власти немедленно освободить его», — написал в Twitter президент Европарламента Давид Сассоли. Британская Guardian написала, что дальнейшая судьба оппозиционера будет зависеть от того, какие действия в его отношении не вызовут общественной реакции. «But the question of what happens to Navalny now will depend on what Russian officials, some of them personally embarrassed by the opposition leader’s investigations, think they can get away with and not spark a public backlash» («Вопрос, что теперь произойдет с Навальным, будет зависеть от того, что российские официальные лица, некоторые из которых попали в неловкое положение из-за расследований лидера оппозиции, думают, что им сойдет с рук и не вызовет общественной реакции»).

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержание Навального — «опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы». «Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам русского народа и страны», — написала она в Twitter. Глава МИД Чехии Томас Петршичек в Twitter заявил, что поддерживает Навального, и предложил обсудить возможные санкции. «Арест Навального политически мотивирован. Он был задержан за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли. Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека. Я постараюсь обратиться к этому на следующем заседании Совета по иностранным делам ЕС». «Задержание Навального — это очередная попытка запугать демократическую оппозицию в России. Необходим быстрый и однозначный ответ на уровне ЕС. Уважение прав граждан — краеугольный камень демократии. Я обращаюсь к властям России с просьбой немедленно освободить задержанного» — так отреагировал министр иностранных дел Польши Матеуш Моравецкий.

Редакционная коллегия газеты The New York Times опубликовала мнение о задержании российского оппозиционера под заголовком: «The Extraordinary Courage of Aleksei Navalny. After a near-fatal poisoning, Russia’s top dissident steps back into the bear’s den» («Необычайное мужество Алексея Навального. После почти смертельного отравления главный диссидент России возвращается в медвежью берлогу»). Британское издание Independent опубликовало статью, в заголовке которой Алексей назван «главным критиком Путина» и «самым решительным противником президента России». Материал о Навальном в немецкой газете Deutsche Welle с первых букв сообщил, что возвращение оппозиционера в Россию — «смелый шаг». Основатель Фонда борьбы с коррупцией красуется также и на главной странице французского издания Le Monde. «Приоритетом [российских] властей было сделать это событие как можно менее публичным, даже если это будет иметь противоположный эффект», — написал московский корреспондент газеты Benoit Vitkine.

Пока власти целого ряда стран дружно осуждали задержание оппозиционера и призывали Москву немедленно его отпустить, российские официальные лица молчали. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков догуливал последний день отпуска. «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе» — сказал он. О том, как оппозиционер возвращался в Россию, можно прочитать в трансляции и в материале «Фонтанки» Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»