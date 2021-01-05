Зарезавший жену петербуржец ранил дочь. Девочка находится в больнице

После смертельной поножовщины в петербургской семье госпитализирован ребёнок. Об этом «Фонтанке» сообщили в аппарате детского омбудсмена Северной столицы Анны Митяниной 5 января.
Восьмилетняя девочка с поверхностными порезами доставлена во 2-ю больницу. Её состояние медики оценивают как средней тяжести. С ребенком находится бабушка.
Ночью 5 января в квартире на проспекте Просвещения 46-летний мужчина изрезал до смерти жену ножом. Открывать дверь приехавшим полицейским он отказался и попытался сбежать через балкон, но сорвался и разбился насмерть. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По уточнённой информации, в семье один ребёнок, а не два, как сообщалось ранее.