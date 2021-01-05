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В петербургской семье с детьми за ночь скончались оба родителя. Муж после поножовщины пытался бежать

Гибелью обоих родителей закончилась семейная драма в Выборгском районе Петербурга. Мать скончалась от ножевых ранений, отца сгубила неудачная попытка сбежать.

Как стало известно «Фонтанке», 5 января около часа ночи в полицию поступило сообщение от жителя проспекта Просвещения. Мужчина заявил, что на него якобы напали черные риелторы, спасаясь от них, он готов сигануть в окно.

Приехавшие на место полицейские застали закрытую дверь квартиры, из-за которой мужской голос угрожал убить семью. На подмогу вызвали сотрудников МЧС, спасатели обеспечили доступ в жильё. В комнате обнаружили 41-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Её 46-летний супруг попытался скрыться от нагрянувших полицейских, выбежал на балкон, начал перебираться по стене к соседям. Равновесие его подвело, мужчина сорвался с 7 этажа, от полученных травм скончался. Пострадавшей женщине вызвали скорую, но медики оказались бессильны.

У супругов остались две дочери школьного возраста.

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Комментарии (23)

264909811
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.....
264909811
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо
Modest_5e4ce41f7533b
Дарвинизм на марше.
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