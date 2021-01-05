В петербургской семье с детьми за ночь скончались оба родителя. Муж после поножовщины пытался бежать

Гибелью обоих родителей закончилась семейная драма в Выборгском районе Петербурга. Мать скончалась от ножевых ранений, отца сгубила неудачная попытка сбежать.



Как стало известно «Фонтанке», 5 января около часа ночи в полицию поступило сообщение от жителя проспекта Просвещения. Мужчина заявил, что на него якобы напали черные риелторы, спасаясь от них, он готов сигануть в окно.

Приехавшие на место полицейские застали закрытую дверь квартиры, из-за которой мужской голос угрожал убить семью. На подмогу вызвали сотрудников МЧС, спасатели обеспечили доступ в жильё. В комнате обнаружили 41-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Её 46-летний супруг попытался скрыться от нагрянувших полицейских, выбежал на балкон, начал перебираться по стене к соседям. Равновесие его подвело, мужчина сорвался с 7 этажа, от полученных травм скончался. Пострадавшей женщине вызвали скорую, но медики оказались бессильны.