После смертельной поножовщины в петербургской семье возбуждено уголовное дело об убийстве

После гибели обоих родителей в петербургской семье с детьми возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета 5 января.



По версии следствия, в квартире на проспекте Просвещения 46-летний мужчина ударил ножом не менее шести раз свою супругу. 41-летняя женщина от полученных травм скончалась.

Агрессор отказался открывать дверь приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов и попытался сбежать через балкон, но не удержался и разбился насмерть.