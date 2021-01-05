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После смертельной поножовщины в петербургской семье возбуждено уголовное дело об убийстве

После гибели обоих родителей в петербургской семье с детьми возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета 5 января.

По версии следствия, в квартире на проспекте Просвещения 46-летний мужчина ударил ножом не менее шести раз свою супругу. 41-летняя женщина от полученных травм скончалась.

Агрессор отказался открывать дверь приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов и попытался сбежать через балкон, но не удержался и разбился насмерть.

По предварительной информации, без родителей остались две дочери.

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Комментарии (12)

hal9000
Где жена работала...с кем была связана..муж при звонке неспроста риэлторов вспомнил...это их почерк стравливать людей для отъёма имущества..
Vurgagain
А чего все так возбудились? Обычная жизнь обычных людей. Всяко бываэт....
srw1956
"Уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемых"
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