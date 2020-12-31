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Стоимость продуктов питания в России в декабре подскочила на 1,5%, в целом за 2020 года - на 6,7%

Инфляция в РФ в 2020 году составит 4,9%, только в декабре цены выросли на 0,8%. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном 31 декабря.

Продукты питания подорожали в декабре на 1,5% по сравнению с ноябрем и на 6,7% в годовом выражении. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем и на 4,8% в годовом выражении. Стоимость услуг в декабре увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем также на 0,4%, в годовом выражении — на 2,7%.

Для сравнения, в 2019 году продовольственная инфляция в РФ составила 2,6%.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2020 года составит 4,6-4,9%, в 2021 году цены будут расти на 3,5-4%.

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Комментарии (8)

262224921
Граждане, к чему такая паника,
Не хватайте женщин и детей.
Кто сказал, что все мы на Титанике,
Это бред последних новостей.
А вот куда мы все дрейфуем по течению,
Об этом знает лишь отважный капитан,
Но ко всеобщему большому сожалению
Наш капитан лежит в каюте в стельку пьян.

Граждане, уйдите с верхней палубы.
Шлюпок не осталось ни одной.
Их вчера со всеми причиндалами
Смыло набежавшею волной.
Зато внизу сегодня будут презентации,
Показы мод, ночное шоу и стриптиз,
А так же выборы, торги и демонстрации,
Короче, все, что пожелаете на бис.

Граждане, по курсу нету айсбергов,
Только Ивановы на пути.
Правда, если вдруг какая каверза,
Айсбергов легко всегда найти.
А то, что боцман говорил вам на собрании,
Что наш корабль не Титаник, а Варяг,
Так это он придумал в оправдание,
Чтоб водрузить на главной мачте красный флаг.

Граждане, кончайте мордобитие.
К нам уже на выручку плывёт
Во главе с авианосцем Клинтоном
Наш родной американский флот.
А значит будут продолжаться презентации,
kоt-obormot
Ешь макарошки с сахаром, и постным маслом запивай - будь счастлив россеянЕн.
Yes_5e4d665c7c447
Мальчишки и девчонки на 20 не хотите ли!))) продолжение подорожания смотрите в следующем году! И это к сожалению не журнал Ералаш
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