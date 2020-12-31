Стоимость продуктов питания в России в декабре подскочила на 1,5%, в целом за 2020 года - на 6,7%

Инфляция в РФ в 2020 году составит 4,9%, только в декабре цены выросли на 0,8%. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном 31 декабря.



Продукты питания подорожали в декабре на 1,5% по сравнению с ноябрем и на 6,7% в годовом выражении. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем и на 4,8% в годовом выражении. Стоимость услуг в декабре увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем также на 0,4%, в годовом выражении — на 2,7%.

Для сравнения, в 2019 году продовольственная инфляция в РФ составила 2,6%.