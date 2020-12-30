По информации «Фонтанки», около 19 часов, 30 декабря на автозаправочной станции Лукойл, что на проспекте Шаумяна, клиенты могли наблюдать редчайшую сцену: сотрудники спецназа СОБР задерживали сотрудников спецназа СОБР. И притом, в лучших своих манерах.



Нашему изданию известно, что всем этим великолепием закончилась контрольная закупка сотрудников ГУ МВД, которую они провели с петербургской коммерческой компанией, которая специализируется на приколах по заказу и за деньги. Так, например, на сайте Спецназшоу.РФ вы можете ознакомится с подобным меню. Там много интересного, вплоть до костюмированного представления с изъятием наркотиков у того, кого хотят развеселить его друзья.