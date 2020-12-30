FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.88р90.68р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

СОБР положил «СОБР». Как на Шаумяна полицейские закупили шоу со спецназом

По информации «Фонтанки», около 19 часов, 30 декабря на автозаправочной станции Лукойл, что на проспекте Шаумяна, клиенты могли наблюдать редчайшую сцену: сотрудники спецназа СОБР задерживали сотрудников спецназа СОБР. И притом, в лучших своих манерах.

Нашему изданию известно, что всем этим великолепием закончилась контрольная закупка сотрудников ГУ МВД, которую они провели с петербургской коммерческой компанией, которая специализируется на приколах по заказу и за деньги. Так, например, на сайте Спецназшоу.РФ вы можете ознакомится с подобным меню. Там много интересного, вплоть до костюмированного представления с изъятием наркотиков у того, кого хотят развеселить его друзья.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», письмо о том, что в Петербурге есть фирма, использующая точные копии обмундирования Росгвардии, на днях поступило от руководства Росгвардии по Петербургу. В результате сегодняшнего двойного шоу, в отделе полиции оказалось четыре человека: водитель черного микроавтобуса в форме спецназа, двое «бойцов» и девушка-кинорежиссер. Вряд ли им грозит что-нибудь, кроме административного наказания за незаконное использование формы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

неслучайный
потом геи ловят геев, затем неуловимые ловят новых неуловимых. ...
mail610
так и задерживать не надо было - протокол на месте и досвидос...
Skazochny
Так то один нормальный участковый мог задержать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний