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Петербургский врач: Коронавирус вызывает делирий и бред. Эффект может продержаться до полугода

Коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, поэтому у некоторых пациентов возникает бред и даже делирий. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала доцент кафедры психологии и педагогики ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова Мария Мальцева.

«Это реакция мозга на недостаток кислорода, — говорит Мария Мальцева. — Последствия этого могут сохраняться до 6–7 месяцев. Кроме того, людям страшно болеть инфекционным заболеванием, от которого можно умереть или попасть в реанимацию. Если человек был по жизни тревожным и мнительным, у него на почве этого страха могут развиться тревожные расстройства».

При этом врач подчеркнула, что при наличии реабилитации через 3–4 месяца от этих проявлений не останется и следа.

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