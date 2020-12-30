Петербургский врач: Коронавирус вызывает делирий и бред. Эффект может продержаться до полугода

Коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, поэтому у некоторых пациентов возникает бред и даже делирий. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала доцент кафедры психологии и педагогики ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова Мария Мальцева.

«Это реакция мозга на недостаток кислорода, — говорит Мария Мальцева. — Последствия этого могут сохраняться до 6–7 месяцев. Кроме того, людям страшно болеть инфекционным заболеванием, от которого можно умереть или попасть в реанимацию. Если человек был по жизни тревожным и мнительным, у него на почве этого страха могут развиться тревожные расстройства».

