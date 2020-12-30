Пятилетнее ожидание квартиры в Петербурге бывшему военному помогли прервать приставы

Квартиру бывший военный не мог получить уже несколько лет. Ранее военная часть пыталась предоставить ему жильё, но оно было в неудовлетворительном состоянии, и переезжать туда мужчина отказался. С 2015 года в ожидании подходящего варианта он жил в общежитии в Петергофе.

Как сообщает 30 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, согласно решению Петродворцового районного суда Петербурга, бывшему военнослужащему по договору социального найма полагалось благоустроенное жильё. Исполнительный лист поступил в межрайонный отдел судебных приставов.

Судебные приставы помогли бывшему военному получить положенную ему квартиру в Петербурге. Для этого пришлось напомнить командиру части о последствиях.

Судебного пристава на территорию военной части не пустили. Вышедший навстречу юрист уведомил его, что пройти на закрытую территорию нельзя, и добавил, что решение суда в настоящий момент исполнить весьма затруднительно из-за отсутствия необходимой жилплощади.

Тогда пристав вынес требование в отношении командира военной части и предупредил о последствиях неисполнения решения суда. После этого подходящая квартира площадью 38,6 кв. м быстро нашлась — в Славянке в Пушкинском районе Петербурга, и мужчина, уже не надеявшийся получить собственное жилье, вскоре туда переехал.

За 2020 год положенное по закону жилье благодаря работе приставов смогли получить еще 9 петербургских семей, отмечают в ведомстве.