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«Уральские авиалинии» прокомментировали задержку рейса Петербург — Бишкек. Данные о количестве пассажиров расходятся

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и пресс-служба Пулково 30 декабря прокомментировали серьёзную задержку рейса из Петербурга в Бишкек. Количество пассажиров никак не сойдётся.

«Рейс U6–8833 Санкт-Петербург — Бишкек задержан по технической причине. БОльшая часть пассажиров рейса была оповещена о задержке заранее, 29 декабря, по SMS и телефону. С пассажирами, находящимися в данный момент в аэропорту, работают представители авиакомпании. Пассажирам рейса (всего 217 человек) предоставлены все положенные услуги согласно ФАП (напитки, горячее питание и размещение в гостинице)», — говорится в сообщении авиакомпании.

В ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» назвали причину задержки. «Сегодня, 30 декабря, в аэропорту Пулково на вылет задержан рейс в Бишкек. Причиной задержки стал сбой бортового компьютера. Самолет со 180 пассажирами должен был вылететь из Санкт-Петербурга 29 декабря в 23:45. Новое время вылета запланировано на 02:25 31 декабря», — рассказали в Пулково.

Пассажиры ранее посчитались и заявили, что их более 300. В «Уральских авиалиниях» отметили, что в лайнере всего 220 кресел.

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Комментарии (1)

sektor7
ИГ они такие. По два раза себя посчитают. Там хоть смс хоть не смс заранее. Все равно припрутся
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