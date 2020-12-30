Сильное землетрясение в Хорватии, по уточненным данным, унесло жизни семи человек. Второй толчок в городе Петриня, ставшем эпицентром землетрясения, произошел в тот момент, когда мэр Даринко Думбович выступал с заявлением.
На кадрах, заснятых хорватскими СМИ 29 декабря, видно, как во время речи мэра город тряхнуло, перепугав журналистов, прохожих и птиц, а от посыпавшихся со зданий штукатурки и обломков поднялись облака пыли.
Днем 29 декабря в районе Петриня к югу от столицы Хорватии Загреба произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера. Сообщалось, что первой жертвой стала 12-летняя девочка. Всего известно о семи погибших. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий землетрясений. Мэр Петриня ранее сообщал, что разрушена «практически половина города».
Толчки ощутили и в словенском парламенте в Любляне. В качестве меры предосторожности власти Словении даже отключили единственную действующую в стране АЭС «Кршко».