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Хорватский город Петриня тряхнуло, когда мэр давал интервью о последствиях землетрясения

Скриншот видео канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/baVoiv7IiEE" target="_blank" class="_">Hrvatska radiotelevizija</a> на Youtube
Скриншот видео канала Hrvatska radiotelevizija на Youtube

Сильное землетрясение в Хорватии, по уточненным данным, унесло жизни семи человек. Второй толчок в городе Петриня, ставшем эпицентром землетрясения, произошел в тот момент, когда мэр Даринко Думбович выступал с заявлением.

На кадрах, заснятых хорватскими СМИ 29 декабря, видно, как во время речи мэра город тряхнуло, перепугав журналистов, прохожих и птиц, а от посыпавшихся со зданий штукатурки и обломков поднялись облака пыли.

Днем 29 декабря в районе Петриня к югу от столицы Хорватии Загреба произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера. Сообщалось, что первой жертвой стала 12-летняя девочка. Всего известно о семи погибших. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий землетрясений. Мэр Петриня ранее сообщал, что разрушена «практически половина города».

Толчки ощутили и в словенском парламенте в Любляне. В качестве меры предосторожности власти Словении даже отключили единственную действующую в стране АЭС «Кршко».

Скриншот видео канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/baVoiv7IiEE" target="_blank" class="_">Hrvatska radiotelevizija</a> на Youtube
Скриншот видео канала Hrvatska radiotelevizija на Youtube

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Комментарии (1)

Петр Петров
Оператор очкошник!! убежал от толпы
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