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Самый безопасный корпоратив 2020-го. Роботы Boston Dynamics отожгли под хит 60-х

Компания Boston Dynamics показала бодрое новогоднее видео, на котором сразу четыре робота разных видов вместе танцуют под песню 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours.

Сперва в пляс пускаются два человекоподобных робота Atlas, затем их поддерживает робот-собака Spot, а в самом конце к ним присоединяется робот на колесах Handle.

«Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видео.

Роботы Boston Dynamics и раньше танцевали, но никогда не делали этого вместе. Не исключено, что и в этот раз роботы действовали соло, а объединились на монтаже, но в итоге, согласитесь, получилось действительно весело.

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Комментарии (10)

vader
А "Матрица" все ближе и ближе... с каждым днем...
Агроном аэродрома
Зато "робот Фёдор" может с двух рук стрелять! А у этих поделок и рук-то нет.. :))
USSR_forever
чувствую что калаша против этих роботов не хватит... и чем Путчинг воевать собрался тогда - непонятно...
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