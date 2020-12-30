Компания Boston Dynamics показала бодрое новогоднее видео, на котором сразу четыре робота разных видов вместе танцуют под песню 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours.
Сперва в пляс пускаются два человекоподобных робота Atlas, затем их поддерживает робот-собака Spot, а в самом конце к ним присоединяется робот на колесах Handle.
«Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видео.
Роботы Boston Dynamics и раньше танцевали, но никогда не делали этого вместе. Не исключено, что и в этот раз роботы действовали соло, а объединились на монтаже, но в итоге, согласитесь, получилось действительно весело.