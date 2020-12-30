Сперва в пляс пускаются два человекоподобных робота Atlas, затем их поддерживает робот-собака Spot, а в самом конце к ним присоединяется робот на колесах Handle.

Компания Boston Dynamics показала бодрое новогоднее видео, на котором сразу четыре робота разных видов вместе танцуют под песню 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours.

«Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видео.

Роботы Boston Dynamics и раньше танцевали, но никогда не делали этого вместе. Не исключено, что и в этот раз роботы действовали соло, а объединились на монтаже, но в итоге, согласитесь, получилось действительно весело.