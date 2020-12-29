Петербургский предприниматель стал совладельцем земли завода «Петрохолод»

Соотвествующие изменения отразились в ЕГРЮЛ. С 28 декабря Скоблову принадлежат почти 50% «Петрохолода». Такой же долей компании обладает мальтийская «ТКД Холдингс лимитед», оставшиеся 0,03% - в собственности кипрской «Тэлмур консалтантс лимитед». Основной вид деятельности организации - аренда и управление нежилым недвижимым имуществом.

Петербургский предприниматель Андрей Скоблов стал совладельцем ООО «Петрохолод», зарегистрированного на Полюстровском, 87. Это компания-правопреемник АО «Петрохолод» - в прошлом основного юрлица крупнейшего завода мороженого в Петербурге, на которое были записаны земельные активы предприятия.

Согласно данным госреестра, ООО «Петрохолод» стало приемником при реорганизации АО «Петрохолод». На это юрлицо были записаны земельные активы завода на Полюстровском проспекте, которым давно пророчат редевелопмент.

В ноябре прошлого года совладелец и гендиректор предприятия Бадри Какабадзе рассказал «Фонтанке», что новыми владельцами АО «Петрохолод» стали люди, связанные с «НБК-Строительство». По его словам, на момент сделки в начале 2018 года стороны договорились, что производитель мороженого съедет через три года с момента соглашения, а пока будет арендовать место у новых хозяев. Наиболее вероятным местом для переезда предприятия Какабадзе называл поселок Ушаки в Ленобласти.

Андрею Скоблову принадлежало 65% «НБК-Строительство». В августе 2020 года фирма ликвидировалась. В собственности бизнесмена остались компании «НБК-Недвижимость» и «НБК-Девелопмент». Последнему принадлежит ООО «Константиновский», зарегистрированное по адресу петербургского дельфинария. Как сообщали источники «Фонтанки», собственники здания, в котором располагается бассейн, тоже ищут ему нового хозяина.