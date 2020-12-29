Петербургский предприниматель стал совладельцем земли завода «Петрохолод»

Петербургский предприниматель Андрей Скоблов стал совладельцем ООО «Петрохолод», зарегистрированного на Полюстровском, 87. Это компания-правопреемник АО «Петрохолод» - в прошлом основного юрлица крупнейшего завода мороженого в Петербурге, на которое были записаны земельные активы предприятия.
Соотвествующие изменения отразились в ЕГРЮЛ. С 28 декабря Скоблову принадлежат почти 50% «Петрохолода». Такой же долей компании обладает мальтийская «ТКД Холдингс лимитед», оставшиеся 0,03% - в собственности кипрской «Тэлмур консалтантс лимитед». Основной вид деятельности организации - аренда и управление нежилым недвижимым имуществом.
Согласно данным госреестра, ООО «Петрохолод» стало приемником при реорганизации АО «Петрохолод». На это юрлицо были записаны земельные активы завода на Полюстровском проспекте, которым давно пророчат редевелопмент.
В ноябре прошлого года совладелец и гендиректор предприятия Бадри Какабадзе рассказал «Фонтанке», что новыми владельцами АО «Петрохолод» стали люди, связанные с «НБК-Строительство». По его словам, на момент сделки в начале 2018 года стороны договорились, что производитель мороженого съедет через три года с момента соглашения, а пока будет арендовать место у новых хозяев. Наиболее вероятным местом для переезда предприятия Какабадзе называл поселок Ушаки в Ленобласти.
Андрею Скоблову принадлежало 65% «НБК-Строительство». В августе 2020 года фирма ликвидировалась. В собственности бизнесмена остались компании «НБК-Недвижимость» и «НБК-Девелопмент». Последнему принадлежит ООО «Константиновский», зарегистрированное по адресу петербургского дельфинария. Как сообщали источники «Фонтанки», собственники здания, в котором располагается бассейн, тоже ищут ему нового хозяина.