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Роспотребнадзору выделили 800 миллионов рублей для «коронавирусных» выплат работникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 800 миллионов рублей на выплаты сотрудникам Роспотребнадзора, борющимся с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29 декабря.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Роспотребнадзору на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, непосредственно реализующих мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, в размере 804008,4 тысячи рублей (с учетом начислений на выплаты по оплате труда), в том числе фонд оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата в размере 12488,8 тысячи рублей и территориальных органов в размере 608393,1 тысячи рублей, начисления на выплаты по оплате труда в общем объеме 183126,5 тысячи рублей, имея в виду увеличение объема работ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ», — говорится в документе.

Роспотребнадзору поручено проконтролировать целевое расходование средств и представить доклад до 1 марта 2021 года.

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Комментарии (2)

Castor Troy
Не зря истерику на всю страну с этой простудой устроили! Подсуетились.
virusanet
а репа не треснет?
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