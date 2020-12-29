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В канун Нового года в центре Петербурга метро закроется раньше обещанного на три часа

Петербургский метрополитен решил исключить соблазн у жителей Петербурга с окраин погулять по центру города и Дворцовой в Новый год.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 29 декабря, ближайшие к Дворцовой площади станции закроются раньше.

«Адмиралтейская» и «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) выпустят последних пассажиров в 22.00.

Ранее подземка сообщала, что работать в новогоднюю ночь будет по режиму обычного рабочего дня. В этом случае обе станции закрылись бы в 00.50.

Власти города просили петербуржцев и гостей Северной столицы проводить старый год дома с родными и близкими.

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Комментарии (3)

veteran78
Либералы ! Слюнтяи ! Сложно что ли на все новогодние комендантский час ввести ? Ну и бронетехники немножко на перекрёстках. Ведь для нас же лучше !
Alex000
Такое да, ощущение, что делается всё возможное, чтобы максимальное число людей простыло или ослабило иммунитет длительным нахождением на холоде, потому что ту же таксиху будет не дождаться, дороги будут забиты под завязку, а в кафеху не зайти. Разве что задницей на приятный тёплый уличный стульчик.
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