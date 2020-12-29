В канун Нового года в центре Петербурга метро закроется раньше обещанного на три часа

Петербургский метрополитен решил исключить соблазн у жителей Петербурга с окраин погулять по центру города и Дворцовой в Новый год.



Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 29 декабря, ближайшие к Дворцовой площади станции закроются раньше.



«Адмиралтейская» и «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) выпустят последних пассажиров в 22.00.



Ранее подземка сообщала, что работать в новогоднюю ночь будет по режиму обычного рабочего дня. В этом случае обе станции закрылись бы в 00.50.

