Утром 29 декабря в муниципальном образовании «Волковское» депутат Геннадий Масенков в сопровождении избирателя, который снимал происходящее на видео, попытался узнать судьбу проекта местного бюджета. Их остановил коллега по совету Александр Савченков, который ударил посетителя по руке с телефоном. Пострадавший планирует обратиться в полицию.



Как рассказал «Фонтанке» депутат от «Единой России» Масенков, удар пришелся по руке, в которой его спутник, избиратель этого МО Дмитрий, держал телефон. «Я всего лишь зашел попросить проект бюджета на 2021 год, так как меня туда никто не вызывал, я за бюджет не голосовал, мне стало интересно. [Если бюджет принят], я не знаю, каким образом, так как я за него не голосовал, и, насколько мне известно, многие другие депутаты тоже не голосовали», — пояснил Масенков.