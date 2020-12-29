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В Петербурге вместо проекта бюджета избиратель в МО «Волковское» получил удар

Утром 29 декабря в муниципальном образовании «Волковское» депутат Геннадий Масенков в сопровождении избирателя, который снимал происходящее на видео, попытался узнать судьбу проекта местного бюджета. Их остановил коллега по совету Александр Савченков, который ударил посетителя по руке с телефоном. Пострадавший планирует обратиться в полицию.

Как рассказал «Фонтанке» депутат от «Единой России» Масенков, удар пришелся по руке, в которой его спутник, избиратель этого МО Дмитрий, держал телефон. «Я всего лишь зашел попросить проект бюджета на 2021 год, так как меня туда никто не вызывал, я за бюджет не голосовал, мне стало интересно. [Если бюджет принят], я не знаю, каким образом, так как я за него не голосовал, и, насколько мне известно, многие другие депутаты тоже не голосовали», — пояснил Масенков.

Новости Купчино

«Давно я такой агрессии не встречал в своей жизни. Мы с Геннадием пришли в муниципальный совет, как положено, записались у охраны, пошли к секретарю, спросили про бюджет. Она нас направила к бухгалтеру. Оттуда вылетает какой-то неадекватный человек, бьет меня со всей силы по руке, телефон вылетает и разбивается», — рассказал «оператор» Дмитрий. Он добавил, что человек, который нанес удар, молча сопроводил их до выхода.

Пострадавший планирует обратиться в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. Савченков является депутатом от партии власти.

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Комментарии (9)

MuCephei_88
Этот депутатишко даже и выглядит как обычный зэк.
Впрочем, вспоминая списки депутатов, где у каждого второго статья - окажись це правдой, даже не будет удивительно.
муматор
почему они все без масок?
Маэстро
МО расшифровывается как «мафиозная организация». Куда он полез со своим телефоном? Рамсы попутал?
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