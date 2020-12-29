Мишустин раздаёт журналистам миллионы. Долю дали Маргарите Симоньян «за личный вклад»

В соответствии с распоряжением от 23 декабря, десять наград по 1 миллиону рублей предназначены трём соискателям и семи журналистским коллективам, которые набрали «необходимое количество голосов». За «персональный вклад в популяризацию детского чтения, создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными героями, продвижение и популяризацию новой генерации отечественных авторов детской литературы» премия присуждена гендиректору издательского дома «Лев» Льву Елину. Главный редактор АНО «ТВ-Новости» Маргарита Симоньян отмечена «за личный вклад в развитие СМИ». Оценён и личный вклад в развитие репортёрской деятельности и военной журналистики ведущего телеканала «Россия» Александра Сладкова.

Премиями отмечены редактор отдела культуры еженедельника «Аргументы и факты» Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев (за проект «Как нам обустроить Россию»), спецкорреспонденты газеты «Комсомольская правда» Александр Коц и Дмитрий Стешин (за репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии), генеральный директор «Московского комсомольца» Павел Гусев и его коллеги — первый заместитель главного редактора Пётр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов («за актуальность и достоверность информации, публикуемой на страницах издания»),

Кроме того, награды присуждены генеральному директору АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексею Ефимову, продюсерам Дмитрию Борисову и Дарье Хубовой, а также советнику генерального директора Александру Ильину (за создание тематического телеканала «Победа»), директору центра радиовещания «Вера, надежда, любовь», генеральному продюсеру радиопрограммы «Дело дня» Роману Торгашину и продюсеру Дарье Мангушевой (за благотворительный медиапроект «Дело дня»). За образовательное медиа «Мел» отметили генерального директора Александра Рудика, главного редактора Надежду Седову, старшего редактора Елену Акимову, менеджера проектов Юлию Буглак, за областной народный телевизионный конкурс «Земский доктор» — директора телерадиокомпании «Русь» Светлану Князеву, заместителя генерального директора по творчеству Вадима Бондарева, главного редактора отдела управления Дарью Андрееву, начальника коммерческой службы Галину Викторенко.