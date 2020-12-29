Авторынок не догнал прошлый год. Продажи новых машин в Петербурге упали на 10% за 11 месяцев

В январе — ноябре 2020 года в Петербурге было продано 116 549 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10% меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года. Об этом говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 29 декабря (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, о которых отчитываются ежеквартально).

Реализация автомобилей в Северной столице растет пять месяцев подряд. Только в ноябре было продано 14 982 автомобиля — лучший показатель за один месяц в этом году. По отношению к ноябрю прошлого года показатель увеличился на 18%.