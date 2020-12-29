FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
73.72р90.13р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Авторынок не догнал прошлый год. Продажи новых машин в Петербурге упали на 10% за 11 месяцев

В январе — ноябре 2020 года в Петербурге было продано 116 549 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10% меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года. Об этом говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 29 декабря (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, о которых отчитываются ежеквартально).

Реализация автомобилей в Северной столице растет пять месяцев подряд. Только в ноябре было продано 14 982 автомобиля — лучший показатель за один месяц в этом году. По отношению к ноябрю прошлого года показатель увеличился на 18%.

Прошлый месяц стал успешным для большинства лидеров автомобильного рынка Петербурга. 8 из 10 первых брендов показали рост продаж. В ноябре Lada установила рекорд для петербургского авторынка по общему количеству проданных машин за один месяц — 2642. Предыдущее достижение принадлежало Ford и продержалось почти 12 лет — в декабре 2008 года дилеры американского бренда реализовали в городе 2564 автомобиля.

По итогам года падение продаж может составить около 7–8%. «Такой результат с учетом весеннего локдауна можно будет признать успешным», — считает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. А вот в начале 2021 года подобной динамики ожидать не следует. «Скорее всего, в первом квартале мы можем увидеть объем продаж на уровне начала 2020 года или незначительное падение», — отмечает он.

Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 11 месяцев составила 8,6% (год назад за аналогичный период — 8,6%).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Uncle
Удивительно что при таком цыганском уровне культуры продаж (в салоне тебя пытаются взреть бувально все и буквально на всё, вплоть до замены ковриков за полторы тысячи) и такой "оптимизации" комплектаций автомобилей при росте цены - и всего лишь 10%
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний