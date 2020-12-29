Авторынок не догнал прошлый год. Продажи новых машин в Петербурге упали на 10% за 11 месяцев

В январе — ноябре 2020 года в Петербурге было продано 116 549 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 10% меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года. Об этом говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 29 декабря (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, о которых отчитываются ежеквартально).
Реализация автомобилей в Северной столице растет пять месяцев подряд. Только в ноябре было продано 14 982 автомобиля — лучший показатель за один месяц в этом году. По отношению к ноябрю прошлого года показатель увеличился на 18%.
Прошлый месяц стал успешным для большинства лидеров автомобильного рынка Петербурга. 8 из 10 первых брендов показали рост продаж. В ноябре Lada установила рекорд для петербургского авторынка по общему количеству проданных машин за один месяц — 2642. Предыдущее достижение принадлежало Ford и продержалось почти 12 лет — в декабре 2008 года дилеры американского бренда реализовали в городе 2564 автомобиля.
По итогам года падение продаж может составить около 7–8%. «Такой результат с учетом весеннего локдауна можно будет признать успешным», — считает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. А вот в начале 2021 года подобной динамики ожидать не следует. «Скорее всего, в первом квартале мы можем увидеть объем продаж на уровне начала 2020 года или незначительное падение», — отмечает он.
Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 11 месяцев составила 8,6% (год назад за аналогичный период — 8,6%).