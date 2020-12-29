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Основательница клиники омоложения забыла в фитнес-клубе кольцо с 44 бриллиантами на 700 тыс. руб.

Основательница и гендиректор клиники на Крестовском острове забыла в шкафчике раздевалки фитнес-клуба дорогое кольцо с 44 бриллиантами. Полицию она попросила разыскать непростое украшение.

Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, накануне днём с заявлением в полицию обратилась врач-дерматовенеролог и бизнесвумен. Она рассказала, что вечером 16 декабря забыла в фитнес-клубе на набережной Мартынова, 38А, своё кольцо. Поняла, что потеряла ювелирное украшение, лишь сутки спустя. По словам 37-летней женщины, колечко из белого золота с 44 бриллиантами было оставлено в шкафчике раздевалки. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

По данным издания, клиника, расположенная на Морском проспекте неподалёку от метро «Крестовский остров», специализируется на предупреждении возрастных заболеваний. Одна из специализаций клиники — эстетическая гинекология и комплексное интимное омоложение.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Комплексное интимное омоложение это когда тетю 45-50+ на более или менее постоянной основе шлифует 30-40 летний жеребчина .
mrA
профессионально отбеливает пезданусы, значит?) ну, наотбеливает на новое) с наступающим))
3032095
Удаляю фонтанку на...
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