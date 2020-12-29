«Работники банка» сорвали рекордный куш. Пенсионерка из Петербурга перевела им 12 млн руб.

В полиции Кировского района Петербурга возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшая — 87-летняя женщина, после звонков «банковской системы безопасности» она лишилась 12 млн рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 29 декабря, заявление в полицию от пенсионерки поступило накануне. В нём она написала, что с ноября 2020 года ей на мобильный звонил неизвестный и представлялся сотрудником службы безопасности Сбербанка. Он убеждал её, что с банковского счёта происходит списание и нужно спасать деньги — путём перевода на безопасные счета.
Женщина в отделениях банка «Тинькофф» на улице Марата, 5-й Советской и Московском проспекте сняла 12 миллионов рублей и отправила на указанные номера счетов.
Полиция Петербурга регулярно отчитывается о задержании подобных мошенников. Например, на прошлой неделе оперативники задержали семерых мужчин, неделей ранее — шестерых.