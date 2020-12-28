Американский инфекционист заявил, что худшие месяцы пандемии еще впереди

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за новой вспышки инфекции после праздников.
Врач выразил мнение, что худшие месяцы пандемии «еще впереди».
«Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — цитирует 28 декабря специалиста РИА Новости.
Одной из причин прогнозируемого ухудшения эпидемиологической ситуации врач назвал стремление американцев путешествовать на новогодних праздниках.
В США сложилась крайне напряженная эпидемиологическая обстановка. За последние 24 часа врачи выявили более 150 тысяч новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали свыше 19,1 миллиона заражений, скончались более 333 тысяч человек.