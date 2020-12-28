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Американский инфекционист заявил, что худшие месяцы пандемии еще впереди

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за новой вспышки инфекции после праздников.

Врач выразил мнение, что худшие месяцы пандемии «еще впереди».

«Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — цитирует 28 декабря специалиста РИА Новости.

Одной из причин прогнозируемого ухудшения эпидемиологической ситуации врач назвал стремление американцев путешествовать на новогодних праздниках.

В США сложилась крайне напряженная эпидемиологическая обстановка. За последние 24 часа врачи выявили более 150 тысяч новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали свыше 19,1 миллиона заражений, скончались более 333 тысяч человек.

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Комментарии (4)

ЯКраснорецц
Тяжело посмотреть на факты объективно. В РФ , в США умирают люди сверх "обычного". В США около 400 тысяч "излишних смертей", в РФ около 240 тысяч на октябрь. Это вы как связываете с мировым заговором? Подговорились и умерли?
А как связываете к примеру Австралию, где есть маски, локдаун - но нет избыточной смертности? Сплошная чушь в головах русских людей о конспирологии, плоской земле и рептилоидах. Не могут допустить, что болезнь реально есть и она реально убивает, пусть убивает 0,5%-1% от переболевших. Но если умножить на население к примеру РФ, уже более критично цифры смотрятся?
kuk-vasyusha
Если бы дело было в деньгах, то это мелочи, но цели намного хуже
hyperborean
Интересно, сколько миллионов долларов заработал главный инфекционист США за время "пандемии"
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