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На Ушинского квартирный пожар выгнал на улицу 10 человек. Через балкон спасали детей

Пожар произошёл в шестнадцатиэтажке в Калининском районе Петербурга вечером 28 декабря. Хозяйка успела вовремя покинуть горящую квартиру, некоторым из её соседей понадобилась помощь спасателей.

О квартирном пожаре на улице Ушинского, 4/3, незадолго до девяти вечера сообщили в группе «Неизданное | Санкт-Петербург». Судя по фотографиям, горело на пятом этаже. Очевидцы отметили, что пожарные оперативно были на месте и быстро потушили возгорание.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, огонь распространился на пять квадратных метров обстановки. Из квартиры самостоятельно вышла женщина, десять соседей с верхних этажей эвакуировали, пострадавших, по предварительной информации, нет. В пабликах района добавили, что в числе эвакуированных двое детей — их увидели на автолестнице.

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Комментарии (2)

264741821
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...............
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