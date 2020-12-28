Пожар произошёл в шестнадцатиэтажке в Калининском районе Петербурга вечером 28 декабря. Хозяйка успела вовремя покинуть горящую квартиру, некоторым из её соседей понадобилась помощь спасателей.
О квартирном пожаре на улице Ушинского, 4/3, незадолго до девяти вечера сообщили в группе «Неизданное | Санкт-Петербург». Судя по фотографиям, горело на пятом этаже. Очевидцы отметили, что пожарные оперативно были на месте и быстро потушили возгорание.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, огонь распространился на пять квадратных метров обстановки. Из квартиры самостоятельно вышла женщина, десять соседей с верхних этажей эвакуировали, пострадавших, по предварительной информации, нет. В пабликах района добавили, что в числе эвакуированных двое детей — их увидели на автолестнице.