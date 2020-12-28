FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Смольный выдал полсотни разрешений на зимние кафе. Петербуржцы новый формат пока не оценили

Комитет имущественных отношений выдал около 50 разрешений на установку зимних кафе, сообщили «Фонтанке» в ведомстве 28 декабря. Всего с пятницы подано 120 заявок.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое разрешило с 25 декабря по 10 января ресторанам, барам и кафе создать «зимние кафе», согласовав их с городом в упрощенном порядке. Такое решение общепиту предложили в качестве меры поддержки на время действия ограничений.

Прием заявок на установку зимних кафе начался в пятницу, 25 декабря. Первые террасы стали появляться на выходных на главных ресторанных улицах. Но, как отмечает корреспондент «Фонтанки», пока формат не пользуется популярностью — большинство уличных столиков пустовало.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Напомним, с 30 декабря по 3 января общепиту запрещено кормить посетителей внутри заведений, можно лишь с доставкой и навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работа разрешена лишь до 19:00.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

bash
В Норвегии и Швеции такие зимние веранды были всегда, и никто от мороза там не умер. Причем пользуются популярностью.
Но там они - среди чистых белых улиц, а не в соляной луже в полуметре от дороги с разлетающимися каплями дриста из-под колёс проезжающих авто.
Михаил Азаров
Интересно, с Норильска приедут перенимать опыт?
AceMentura
Все же делается для формальности. "Видите, работать-то разрешили, не запрещаем". А то, что гостей нет, это уже проблема самих кафе.

Следующая мера которая может посоревноваться в эффективности: разрешить работу с 6 до 7 утра. "Часа перекусить хватит всем".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний