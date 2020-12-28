Комитет имущественных отношений выдал около 50 разрешений на установку зимних кафе, сообщили «Фонтанке» в ведомстве 28 декабря. Всего с пятницы подано 120 заявок.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое разрешило с 25 декабря по 10 января ресторанам, барам и кафе создать «зимние кафе», согласовав их с городом в упрощенном порядке. Такое решение общепиту предложили в качестве меры поддержки на время действия ограничений.

Прием заявок на установку зимних кафе начался в пятницу, 25 декабря. Первые террасы стали появляться на выходных на главных ресторанных улицах. Но, как отмечает корреспондент «Фонтанки», пока формат не пользуется популярностью — большинство уличных столиков пустовало.