Комитет имущественных отношений выдал около 50 разрешений на установку зимних кафе, сообщили «Фонтанке» в ведомстве 28 декабря. Всего с пятницы подано 120 заявок.
Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое разрешило с 25 декабря по 10 января ресторанам, барам и кафе создать «зимние кафе», согласовав их с городом в упрощенном порядке. Такое решение общепиту предложили в качестве меры поддержки на время действия ограничений.
Прием заявок на установку зимних кафе начался в пятницу, 25 декабря. Первые террасы стали появляться на выходных на главных ресторанных улицах. Но, как отмечает корреспондент «Фонтанки», пока формат не пользуется популярностью — большинство уличных столиков пустовало.
Напомним, с 30 декабря по 3 января общепиту запрещено кормить посетителей внутри заведений, можно лишь с доставкой и навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работа разрешена лишь до 19:00.