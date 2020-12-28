Семейный подряд, специализирующийся на обмане пожилых женщин, задержали под Петербургом. Мать и дочь втирались в доверие к пенсионеркам и рассказывали о влиянии потусторонних сил, но после их визита магическим образом исчезали только деньги.
Как сообщает ГУ МВД по городу и области 28 декабря, полицейские раскрыли мошенничества под предлогом снятия порчи, жертвами которых становились пенсионерки.
По подозрению в этих преступлениях задержаны 55-летняя и 35-летняя представительницы кочевого народа из Волхова. Их связывает не только преступная деятельность, но и родственные узы — это мать и дочь, каждая из которых играла свою роль в совершаемых ими афёрах. Так, старшая подходила к пенсионеркам на улице, представлялась гадалкой и рассказывала о якобы имеющейся порче, а младшая выступала её помощницей. После быстрого знакомства они попадали в квартиры своих жертв и проводили «обряд», используя все находящиеся в доме наличные. Затем мошенницы подменяли настоящие деньги на обрезки газет или билеты «банка приколов» и скрывались с места преступления.
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Полиция также считает, что у задержанных был сообщник — родственник, выполняющий роль их личного водителя. В главке отметили, что все трое передвигались на принадлежащих им дорогих автомобилях «БМВ 520» и «Ауди Q5». Мужчину разыскивают.
Пока что потерпевшими числятся пятеро пожилых женщин в возрасте от 79 до 91 года из Петербурга и Ленобласти, одна из которых — блокадница. Однако их может быть больше, поэтому полицейские предлагают присмотреться к лицам задержанных.
«Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112», — добавили в региональном главке.
Там также отметили, что общий ущерб на данный момент составляет более 1,6 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по 158-й статье УК РФ (кража) и 159-й статье УК РФ (мошенничество).