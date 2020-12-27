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Посол США в России отказался прививаться вакциной «Спутник V», чтобы не лишать этой возможности граждан России

Посольство США в РФ в воскресенье продолжило заочную дискуссию с российским МИД на тему новогодних и рождественских подарков: в ответ на предложение привиться российской вакциной «Спутник V» было заявлено, что посол Джон Салливан не будет этого делать, чтобы не лишить кого-то из граждан РФ этой возможности, пишет 27 декабря РИА Новости.

В минувший вторник посольство США в Москве выложило в соцсетях фотографии, посвященные подготовке к Рождеству и Новому году. Также было опубликовано письмо посла Салливана Санта-Клаусу, в котором он написал, что весь год хорошо себя вел, в частности «носил маску и сохранял дистанцию». В качестве подарка дипломат просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.

В субботу МИД РФ шуткой ответил главе американской дипмиссии. «Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина «Спутник V» одобрена для применения людьми старше 60 лет», — написано на странице МИД РФ в Twitter. Послу Салливану 20 ноября исполнился 61 год.

В воскресенье уже на странице посольства США в Twitter появилось сообщение, что посол Салливан «благодарит МИД РФ за предложение, но он не хочет получить дозу вакцины «Спутник V», предназначенную для кого-то из граждан РФ».

«Тем не менее если российский МИД прислушивается к нашим праздничным пожеланиям и заявляет, что у него есть связи с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осужденных граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида», — говорится в сообщении дипмиссии.

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Комментарии (17)

RobRoy
Интересно, а какова бы была реакция всех здесь пишущих, если бы на аналогичное предложение наш посол в США дал бы согласие и привился?
SERGEY111
Ну да , прав посол - исповедоваться в тёплой кроватке на массандре в домике в Джексонвилле или в коридоре в цокольном этаже районной больничке в Бибирево - есть все таки разница .
anatolk
Господин посол боится уколоться Путинской вакциной и стать ватником. И как он будет дальше жить единственным ватником в Солт-лейк-сити? Там его будут в зоосаде показывать
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