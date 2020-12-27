Посол США в России отказался прививаться вакциной «Спутник V», чтобы не лишать этой возможности граждан России

Посольство США в РФ в воскресенье продолжило заочную дискуссию с российским МИД на тему новогодних и рождественских подарков: в ответ на предложение привиться российской вакциной «Спутник V» было заявлено, что посол Джон Салливан не будет этого делать, чтобы не лишить кого-то из граждан РФ этой возможности, пишет 27 декабря РИА Новости.

В минувший вторник посольство США в Москве выложило в соцсетях фотографии, посвященные подготовке к Рождеству и Новому году. Также было опубликовано письмо посла Салливана Санта-Клаусу, в котором он написал, что весь год хорошо себя вел, в частности «носил маску и сохранял дистанцию». В качестве подарка дипломат просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.