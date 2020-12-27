Призеры школьных олимпиад в Петербурге получат до 200 тысяч рублей

Петербургские школьники, занявшие призовые места в международных и всероссийской олимпиадах, получат правительственную премию — от 100 до 200 тысяч рублей. Информация об этом накануне появилась на сайте Смольного.



По 200 тысяч получат призеры международных олимпиад в составе сборной команды России. Сумму в два раза меньше — призеры всероссийской олимпиады школьников.

Всего правительство выдаст 153 такие премии.

Аналогичное вознаграждение школьники получали и в 2019 году. Тогда правительство города раздало 192 премии на общую сумму 22,5 млн рублей.