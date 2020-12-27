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Призеры школьных олимпиад в Петербурге получат до 200 тысяч рублей

Петербургские школьники, занявшие призовые места в международных и всероссийской олимпиадах, получат правительственную премию — от 100 до 200 тысяч рублей. Информация об этом накануне появилась на сайте Смольного.

По 200 тысяч получат призеры международных олимпиад в составе сборной команды России. Сумму в два раза меньше — призеры всероссийской олимпиады школьников.

Всего правительство выдаст 153 такие премии.

Аналогичное вознаграждение школьники получали и в 2019 году. Тогда правительство города раздало 192 премии на общую сумму 22,5 млн рублей.

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Комментарии (3)

USSR_forever
не забудьте добавить про обязанность по уплате налога на доходы в виде 13% ... инн выдаётся с 14 лет =)
Piter Russo
В советское время обходились грамотами, вымпелами и подарками рублей на 5. И все довольны были.
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