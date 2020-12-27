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В Петербурге преподаватель военного вуза стрельбой остановил «Ладу» с привязанной ватрушкой

За безопасность зимних развлечений вступился преподаватель военного вуза в Петербурге. Автопокатушки на ватрушке он остановил стрельбой.

Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, накануне вечером у 257-й школы в Шушарах водитель катал свою знакомую на ватрушке, привязанной к «Ладе Ларгус». Развлечение показалось небезопасным 50-летнему заместителю начальника по научной работе в Военно-морской академии. Капитан первого ранга словесно пытался остановить увиденное. Когда эмоциональные высказывания не помогли, достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух.

Водитель «Лады» вызвал полицейских, которые задержали стрелка. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Владелец легковушки получил административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров.

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Комментарии (17)

Bolums
Вот интересно, неужели у всех недовольных не было приключений в молодости. Никто по крышам не лазал или в какие другие опасные ситуации не попадал?
Молодежь развлекалась, к людям не мешала.
То что эта пусть и опасная забава нарушила покой нервной системы весьма уважаемого человека, не даёт право последнему применять оружие, используемое для обороны. Они на него с ватрушкой напали? Что он хотел им сказать этими тремя выстрелами, что дальше будет на поражение?
Я не одобряю опасное катание, но еще меньше одобряю действия человека, решившего возложить на себя функции органов правопорядка.
Надеюсь, что для столь незначительного случая все отделаются лёгким испугом от общественного резонанса.
И честно, не хотелось бы влияния этого инцидента на карьеру каперанга. Не должны бытовые случаи влиять на профессиональную деятельность. Но пока в нашей стране обычно принимают отличные от моего мнения решения.
Mir777
Преподавателю грамоту!
Skazochny
Совсем дурак?
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