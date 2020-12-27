Умерла петербурженка, пережившая два подрыва «Невского экспресса»

После продолжительной болезни скончалась петербурженка Анна Новикова, которая пережила обе катастрофы «Невского экспресса», произошедшие в результате терактов. Об этом 27 декабря в Facebook написала ведущая Алла Намсараева.



«Вчера пришла горькая весть: этой Энжи, красотки и необыкновенно сильной женщины Натальи Новиковой больше нет. Долгая болезнь оказалась сильнее... Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала, всегда будут помнить тебя», — написала Намсараева.

Новикова была единственным человеком, которая попала в обе аварии поезда «Невский экспресс», следующего маршрутом Москва — Санкт-Петербург, которые произошли в 2007 и 2009 годах.