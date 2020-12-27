Умерла петербурженка, пережившая два подрыва «Невского экспресса»

После продолжительной болезни скончалась петербурженка Анна Новикова, которая пережила обе катастрофы «Невского экспресса», произошедшие в результате терактов. Об этом 27 декабря в Facebook написала ведущая Алла Намсараева.
«Вчера пришла горькая весть: этой Энжи, красотки и необыкновенно сильной женщины Натальи Новиковой больше нет. Долгая болезнь оказалась сильнее... Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала, всегда будут помнить тебя», — написала Намсараева.
Новикова была единственным человеком, которая попала в обе аварии поезда «Невский экспресс», следующего маршрутом Москва — Санкт-Петербург, которые произошли в 2007 и 2009 годах.
Первое крушение произошло в августе в Новгородской области в результате подрыва железнодорожного полотна. Через два года (в ноябре 2009 года) поезд снова подорвали — неподалеку от деревни Лыкошино. Причиной обоих крушений был признан теракт.
Во время второй аварии Новикова находилась в вагоне, в котором было больше всего жертв. В результате полученных повреждений ей потребовалась долгая реабилитация