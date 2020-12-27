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Умерла петербурженка, пережившая два подрыва «Невского экспресса»

После продолжительной болезни скончалась петербурженка Анна Новикова, которая пережила обе катастрофы «Невского экспресса», произошедшие в результате терактов. Об этом 27 декабря в Facebook написала ведущая Алла Намсараева.

«Вчера пришла горькая весть: этой Энжи, красотки и необыкновенно сильной женщины Натальи Новиковой больше нет. Долгая болезнь оказалась сильнее... Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала, всегда будут помнить тебя», — написала Намсараева.

Новикова была единственным человеком, которая попала в обе аварии поезда «Невский экспресс», следующего маршрутом Москва — Санкт-Петербург, которые произошли в 2007 и 2009 годах.

Первое крушение произошло в августе в Новгородской области в результате подрыва железнодорожного полотна. Через два года (в ноябре 2009 года) поезд снова подорвали — неподалеку от деревни Лыкошино. Причиной обоих крушений был признан теракт.

Во время второй аварии Новикова находилась в вагоне, в котором было больше всего жертв. В результате полученных повреждений ей потребовалась долгая реабилитация

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Комментарии (5)

264104911
Поезда никто не взрывал.
Шли скоростные испытания нового всем известного поезда и полотно не выдерживало нагрузки.
BorisN
Насмаракву не знаю. Первый раз слышу.
А про Анну хотелось бы более связано
YuryCh
Намсарева ведущая чего, утренников? болезнь как-то связана с поездами или без поездов новость бы не читалась?
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