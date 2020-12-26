Суд в Петербурге арестовал семерых подозреваемых в мошенничестве. Это редкая удача следствия

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, 26 декабря суд определился с мерой пресечения для семерых подозреваемых, их фамилии Джафаров, Исмаилов, Корнев, Лупеко, Ильин, Васильев и Леновская. Единственной девушке — 19 лет, остальным от 20 до 33 лет. Двое из них, Леновская и Лупеко, активно помогают следствию, поэтому они под домашним арестом. Остальных определили в СИЗО.

Следствие просило арестовать семерых петербуржцев, которых подозревают в обмане горожан от имени службы безопасности банка. Суд согласился с необходимостью от общества их изолировать.

Как сообщает ГУ МВД региона, задержать группу удалось 25 декабря «в ходе проведения широкомасштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий». За арестованными пока два эпизода — 4 декабря почти на полмиллиона и 16 декабря на 400 тысяч. Как писала «Фонтанка» накануне, координатором полицейские считают 33-летнего Эльсевара Джафарова.

Полагается, что действовали подозреваемые по уже стандартной схеме — они представляются сотрудниками служб безопасности банков, сообщают о попытке взлома аккаунтов и кражи денег с их счетов, затем дают инструкцию как сбережения спасти. Потерпевшие сами называют им все коды, снимают свои деньги и переводят их на счета мошенников. С весны в Петербурге вал таких дел, раскрываются из них единицы. Большая часть потерпевших — пенсионеры, но попадаются и молодые люди, которые зачастую остаются не только без сбережений, но и с кредитом.

По домам у арестованных нашли сотовые телефоны, sim-карты, банковские карты, 620 тысяч рублей, инструкции по обналичиванию, черновики по транзакциям, записи о суммах снятых денег и какое-то вещество, похожее на наркотик. Его отправили на экспертизу.