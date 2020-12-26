В Пушкине в парадной жилого дома загорелся бездомный. Его потушили жители

Бездомный получил ожоги обеих ног после пожара в парадной на Павловском шоссе в Пушкине. Его спасли до приезда пожарных.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Павловское шоссе, дом 25, поступил около шести часов вечера. Жители пятой парадной сообщили, что на первом этаже горит человек. Пока одни звонили, другие тушили. Спасателям оставалось только передать мужчину медикам. Он госпитализирован в НИИ Джанелидзе с ожогами ног 1–2 степени. Мужчине 51 год, он бездомный. Что стало причиной пожара — уточняется.