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В Пушкине в парадной жилого дома загорелся бездомный. Его потушили жители

Бездомный получил ожоги обеих ног после пожара в парадной на Павловском шоссе в Пушкине. Его спасли до приезда пожарных.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Павловское шоссе, дом 25, поступил около шести часов вечера. Жители пятой парадной сообщили, что на первом этаже горит человек. Пока одни звонили, другие тушили. Спасателям оставалось только передать мужчину медикам. Он госпитализирован в НИИ Джанелидзе с ожогами ног 1–2 степени. Мужчине 51 год, он бездомный. Что стало причиной пожара — уточняется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

120км/ч
Неизвестные жители Пушкина рулят👍
Vurgagain
Подожгли. Даже не удивлюсь этому. Малолетки.
Pilat
Хороший знакомы, долго работал в Пожарке.
С его слов, бомжи, частая причина пожаров.
Причем как он говорит они напиваются, начинают разводить огонь и сами обгорают и все что вокруг спалят.
так что жителям еще повезло.
Видать этот бомж решил в подъезде развести костер.
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