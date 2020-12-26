Эргашев: «Спутник V» на днях разрешат для пожилых людей

Вакцинироваться от коронавируса в ближайшие дни разрешат пожилым людям. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Я вчера ехал с министром здравоохранения. Мы обсуждали вопрос, когда пожилые смогут прививаться. Министр сказал, что со дня на день разрешат — будет соответствующий приказ», — отметил он.

На этой неделе стало известно, что испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. В Центре эпидемиологии и микробиологии Гамалеи сообщали, что в ходе испытаний, в которых участвовала большая выборка населения возрастом более 60 лет, получены положительные результаты.