Эргашев: «Спутник V» на днях разрешат для пожилых людей

Вакцинироваться от коронавируса в ближайшие дни разрешат пожилым людям. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.
«Я вчера ехал с министром здравоохранения. Мы обсуждали вопрос, когда пожилые смогут прививаться. Министр сказал, что со дня на день разрешат — будет соответствующий приказ», — отметил он.
На этой неделе стало известно, что испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. В Центре эпидемиологии и микробиологии Гамалеи сообщали, что в ходе испытаний, в которых участвовала большая выборка населения возрастом более 60 лет, получены положительные результаты.
17 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».