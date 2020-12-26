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Эргашев: «Спутник V» на днях разрешат для пожилых людей

Вакцинироваться от коронавируса в ближайшие дни разрешат пожилым людям. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Я вчера ехал с министром здравоохранения. Мы обсуждали вопрос, когда пожилые смогут прививаться. Министр сказал, что со дня на день разрешат — будет соответствующий приказ», — отметил он.

На этой неделе стало известно, что испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. В Центре эпидемиологии и микробиологии Гамалеи сообщали, что в ходе испытаний, в которых участвовала большая выборка населения возрастом более 60 лет, получены положительные результаты.

17 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Danik
Кровень решения вопроса - ехал обсуждал. Еще есть дал поручение подумать. Прекрасный стиль управления страной. Ненавязчивый такой. Пусть сами живут, а там видно будет. Прекрасно!
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