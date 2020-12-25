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Декорации для боевика. На Ленинском проспекте вспыхнула машина с водителем

Автомобиль загорелся на обочине дороги после аварии в Красносельском районе Петербурга. О том, что воспламенению предшествовало ДТП, сообщают очевидцы 25 декабря.

Полыхающую машину сняли на видео в районе дома №64/1 по Ленинскому проспекту. По словам свидетелей случившегося, когда легковая загорелась, внутри был водитель — молодой парень.

Он успел выбежать, якобы пытался погасить огонь, но у него ничего не вышло. В итоге на место вызвали пожарных.

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