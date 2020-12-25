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«Последний богатырь» вернется на экраны в последний день года

В последний день года в кинотеатрах начнут показывать «Последнего богатыря. Корень зла» — сиквель весьма успешного детского приключенческого фильма про нашего современника, попавшего в страну сказочных персонажей и богатырей. 6+

Фото: bogatyr2.disney.ru/

Редкий случай — продолжение сняла ровно та же команда, что и оригинальный фильм: режиссер-комедиограф Дмитрий Дьяченко (у него на счету «День радио» и «О чем говорят мужчины»), продюсер и сценарист Виталий Шляппо. Состав персонажей тоже прежний: Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко в образах нечисти, Юрий Цурило в роли Ильи Муромца. Да и сюжет напрямую примыкает к оригинальному «Богатырю»: покончив с одними врагами, главный герой дает отпор новым, ведьмам, угрожающим волшебной стране.

Иван Чувиляев

Фото: bogatyr2.disney.ru/

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