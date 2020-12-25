Суд вынес приговор Широкову. Избиение судьи экс-зенитовцу придётся отработать, он уже строит планы на кроссовки

Мировой суд Сокольнического района Москвы вынес приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову за избиение арбитра на матче. Удар ногой по лицу предстоит отработать на благо общества.



Широкова 25 декабря признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Как сообщает РИА Новости, суд назначил наказание в виде обязательных работ: 100 часов общественно полезного труда в свободное от основной работы время.

Максимальная санкция по части 2 статьи 115 УК предусматривает до двух лет в колонии, но прокуратура просила о менее строгом наказании. Гособвинитель запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы, а также — взыскать 150 тысяч в качестве моральной компенсации пострадавшему, который просил полмиллиона. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 100 тысяч рублей.