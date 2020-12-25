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Суд вынес приговор Широкову. Избиение судьи экс-зенитовцу придётся отработать, он уже строит планы на кроссовки

Мировой суд Сокольнического района Москвы вынес приговор бывшему футболисту сборной России Роману Широкову за избиение арбитра на матче. Удар ногой по лицу предстоит отработать на благо общества.

Широкова 25 декабря признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Как сообщает РИА Новости, суд назначил наказание в виде обязательных работ: 100 часов общественно полезного труда в свободное от основной работы время.

Максимальная санкция по части 2 статьи 115 УК предусматривает до двух лет в колонии, но прокуратура просила о менее строгом наказании. Гособвинитель запросил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы, а также — взыскать 150 тысяч в качестве моральной компенсации пострадавшему, который просил полмиллиона. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 100 тысяч рублей.

Широков с одним из адвокатов после суда поделились ближайшими планами. Они собираются продать на аукционе те самые кроссовки, в которых бывший игрок сборной России пнул судью. «Вырученные деньги от продажи хотим перевести деткам из неблагополучных или малоимущих семей», — заявил юрист.

Справка:

10 августа на любительском футбольном матче бывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Динамо» Широков сбил с ног арбитра Никиту Данченкова и с размаху ударил его по голове ногой. Случившееся попало на видео. Футболист атаковал Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений в свой адрес. Широков позднее извинился со своей страницы в Instagram.

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Комментарии (1)

читатель№1
сделали культ из дураков и хамов, сделали их миллионерами из федерального бюджета - пожимайте плоды. Нужно власти понять: что путь спокойствия и развития государства - не оскотинивание через ногомяч и пиво, не оболванием кисилевщиной и рпц, образование, рост личностей. сомнут же азиаты нас
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