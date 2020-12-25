Экс-главу Серпуховского района Шестуна, жаловавшегося Путину на губернатора Подмосковья, приговорили к 15 годам за коррупцию

«Признать Шестуна виновным. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначить подсудимому штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года», - цитирует судью Татьяну Юферову ТАСС.

15 лет в колонии 49 млн рублей штрафа – такое решение принял Подольский городской суд Московской области 2 декабря по делу о превышении должностных полномочий бывшим главой Серпуховского района Александром Шестуном.

Оглашение приговора объемом более 500 страниц заняло пять дней.



Суд согласился с доказательствами, представленными следственным комитетом, который инкриминировал Шестуну незаконную передачу четырех земельных участков в его районе частной компании в период с 2008 по 2013 годы. Что, по версии СК, нанесло бюджету ущерб в размере более 64,5 млн руб.



Сам экс-чиновник уверен, что дело было заказным. Он даже публиковал на YouTube видеообращение к Путину с жалобами на давление со стороны губернатора Московской области Андрея Воробьева. Шестун также заявил об угрозах, а через несколько дней ФСБ пришла с обысками к его замам.



Защита экс-главы района заявляла, что в случае обвинительного приговора, будет его оспаривать.

