Ранчо Майкла Джексона Neverland приобрел американский миллиардер. За пять лет оно подешевело в пять раз

Бывшее ранчо Майкла Джексона Neverland купил американский миллиардер Рон Беркл за 22 млн долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ранчо названо в честь острова из книги Джеймса Барри о Питере Пене. На нем дети никогда не взрослели. Джексон построил там парк развлечений и открыл частный зоопарк со слоном и обезьянами. У него была своя детская железная дорога, колесо обозрения, карусель и кинотеатр на 50 зрителей. Ранчо находится в штате Калифорния, в 200 километрах от Лос-Анджелеса. При этом сам певец перестал появляться в Neverland с 2005 года, а в 2008-м продал свою долю инвестиционной компании Colony Capital. После смерти Джексона в 2009-м аттракционы демонтировали. В 2015 году поместье выставляли на продажу за 100 млн долларов, но покупателя не нашлось.
Новый владелец Рон Беркл является бывшим советником Джексона по деловым вопросам, Forbes оценивает его состояние в 1,4 млрд долларов.