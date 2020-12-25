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Ранчо Майкла Джексона Neverland приобрел американский миллиардер. За пять лет оно подешевело в пять раз

Бывшее ранчо Майкла Джексона Neverland купил американский миллиардер Рон Беркл за 22 млн долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранчо названо в честь острова из книги Джеймса Барри о Питере Пене. На нем дети никогда не взрослели. Джексон построил там парк развлечений и открыл частный зоопарк со слоном и обезьянами. У него была своя детская железная дорога, колесо обозрения, карусель и кинотеатр на 50 зрителей. Ранчо находится в штате Калифорния, в 200 километрах от Лос-Анджелеса. При этом сам певец перестал появляться в Neverland с 2005 года, а в 2008-м продал свою долю инвестиционной компании Colony Capital. После смерти Джексона в 2009-м аттракционы демонтировали. В 2015 году поместье выставляли на продажу за 100 млн долларов, но покупателя не нашлось.

Новый владелец Рон Беркл является бывшим советником Джексона по деловым вопросам, Forbes оценивает его состояние в 1,4 млрд долларов.

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Комментарии (1)

мухомор
подешевело-подражало.
смотря как считать.
сам Джексон его за $18млн купил, а в 2008 продал инвест-компании за те же $22млн. Вот они не наварились это точно. для них потеря потерь.
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