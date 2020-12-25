Житель Петербурга камнями в окно звал подружку на Чкаловском. Неудачный рикошет загнал его в кабалу

Неудачное время и место выбрал житель Петербурга для того, чтобы разбрасывать камни. Он метил в окно подруги на Петроградской стороне, но раз за разом попадал в чужой Mercedes-Benz.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 25 декабря, накануне Петроградский райсуд признал Ихтиёра Эшмурзаева виновным в уголовном хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ими стали камни, которые Эшмурзаев бросал на Чкаловском проспекте, 14, двадцать второго октября.



Таким нехитрым способом он в начале третьего ночи пытался привлечь внимание подруги, живущей на третьем этаже, но добросить булыжники до её окошка оказалось не так просто. Под обстрел попадал фасад здания, камни рикошетом раз за разом отлетали в припаркованный у дома Mercedes-Benz E200.

