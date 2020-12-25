Житель Петербурга камнями в окно звал подружку на Чкаловском. Неудачный рикошет загнал его в кабалу

Неудачное время и место выбрал житель Петербурга для того, чтобы разбрасывать камни. Он метил в окно подруги на Петроградской стороне, но раз за разом попадал в чужой Mercedes-Benz.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 25 декабря, накануне Петроградский райсуд признал Ихтиёра Эшмурзаева виновным в уголовном хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ими стали камни, которые Эшмурзаев бросал на Чкаловском проспекте, 14, двадцать второго октября.
Таким нехитрым способом он в начале третьего ночи пытался привлечь внимание подруги, живущей на третьем этаже, но добросить булыжники до её окошка оказалось не так просто. Под обстрел попадал фасад здания, камни рикошетом раз за разом отлетали в припаркованный у дома Mercedes-Benz E200.
Имела ли эскапада успех, неизвестно, но внимание хозяина машины Эшмурзаев точно привлёк. У автомобиля остались вмятины на капоте, ободрана краска на левом крыле, разбито заднее стекло. Владелец оценил ущерб почти в 176 тысяч рублей.
С обвинением Эшмурзаев согласен, вину признал полностью, раскаялся и заплатил, сколько смог — 60 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскано ещё 115,9 тысячи. Эшмурзаева суд приговорил к году и двум месяцам исправительных работ. Пять процентов ежемесячного заработка на это время он обязан перечислять государству.