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Роскосмос судится с производителем ракет «Союз». Сумма иска 4,7 млрд рублей

Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс». Суть претензий не ясна, но сумма больше 4,7 млрд рублей.

На карточку дела в Арбитражном суде 25 декабря обратил внимание «Коммерсантъ». Иск к рассмотрению пока не принят. Ответчик по делу — «Прогресс». Центр производит ракеты-носители «Союз», несколько дней назад он был внесен в санкционный список США за сотрудничество с военными.

С Минобороны центр также связывает судебная тяжба. Министерство минувшим летом взыскало с него больше двух миллиардов. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за секретных документов.

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