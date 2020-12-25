По пути в Волгоград перевернулся рейсовый автобус. Трое погибли, среди пострадавших — дети

Автобус сообщением Москва — Волгоград перевернулся в Рязанской области ночью 25 декабря. Пострадали 15 человек, трое из них погибли.

Всего в автобусе находилось 26 человек, из них двое — дети. В больницах с различными травмами и состоянием тяжести находятся 12 пассажиров, трое скончались, в том числе водитель. Еще три человека в реанимации, среди них 10-летний школьник.

Автобус перевернулся в районе населенного пункта Высокое в Рязанской области. Причины пока не установлены. Рейс организовала транспортная компания «Диана-Тур». Как сообщили ТАСС ее представители, водитель перед рейсом прошел медосмотр и отдохнул. Сам транспорт был технически исправен и приобретался недавно.