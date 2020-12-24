Глава РАН считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян не появится за год

Массовый иммунитет к коронавирусу у россиян не выработается в течение года или даже нескольких лет, это займет дольше времени. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.



«Наверное, это был бы оптимистический сценарий (если коллективный иммунитет выработается к лету — Прим. ред.). Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше», — сказал он 24 декабря РИА Новости.

Он также отметил, что пока неясно, сколько времени держится иммунитет у переболевших инфекцией. «Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать», — считает глава РАН.