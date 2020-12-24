«Правительство не действует произвольно». Смольный не согласен с обвинением в ковидном злоупотреблении

Уставный суд заслушал аргументы депутатов, которые считают, что Смольный вводит антивирусные ограничения избирательно и злоупотребляет полномочиями. Запрос подала группа депутатов Заксобрания: Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов, Алексей Ковалев и Михаил Амосова. Они попросили суд проверить городской закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций (№514–56) и «антиковидное» постановление №121.

В частности, в апрельской редакции закона Смольный получил полномочия вводить обязательные для всех правила поведения. Заявители полагают, что сам термин «правила поведения» на законодательном уровне не разъяснен. Соответственно, размываются границы полномочий правительства и нарушаются права граждан.

В постановлении № 121 прописана обязанность носить в общественных местах средства индивидуальной защиты, за нарушение которой грозит административная ответственность. Депутаты считают, что в нормативном акте отсутствует четкое определение, какие именно СИЗ должны носить горожане. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», судья Наталья Гуцан в ходе заседания 24 декабря отметила, что в другом пункте документа все же дано перечисление разновидностей СИЗ с пометкой «далее — средства индивидуальной защиты». В категорию «далее» попадает и оспариваемое положение, потому что оно находится ниже по тексту. Представитель заявителей Павел Трикуль особо подчеркнул, что депутаты не выступают против антивирусных мер в целом, а только хотят услышать позицию Уставного суда относительно границ полномочий Смольного в установлении обязательных правил поведения. Депутат Максим Резник, когда суд предоставил ему слово, отметил, что у этого запроса есть как правовая, так и политическая составляющая. «Мне кажется, что главный мотив, который объединяет заявителей, это неприятие тенденции, сложившейся на протяжении последних лет, который мы формулируем как дисбаланс исполнительной и законодательной власти, а фактически постоянные передачи полномочий исполнительной власти, постоянные перекосы», — сказал депутат. По мнению заявителей, Смольный, получив во время пандемии коронавируса «огромные полномочия», использует их непрофессионально, избирательно и злоупотребляет ими. Резник обратил внимание на то, что отношение власти и жесткость запретов для разных организаций, в частности, религиозных, общепита, торговых центров, театров — различная.