«Правительство не действует произвольно». Смольный не согласен с обвинением в ковидном злоупотреблении

Уставный суд заслушал аргументы депутатов, которые считают, что Смольный вводит антивирусные ограничения избирательно и злоупотребляет полномочиями. Запрос подала группа депутатов Заксобрания: Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Рассудов, Алексей Ковалев и Михаил Амосова. Они попросили суд проверить городской закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций (№514–56) и «антиковидное» постановление №121.
В частности, в апрельской редакции закона Смольный получил полномочия вводить обязательные для всех правила поведения. Заявители полагают, что сам термин «правила поведения» на законодательном уровне не разъяснен. Соответственно, размываются границы полномочий правительства и нарушаются права граждан.
В постановлении № 121 прописана обязанность носить в общественных местах средства индивидуальной защиты, за нарушение которой грозит административная ответственность. Депутаты считают, что в нормативном акте отсутствует четкое определение, какие именно СИЗ должны носить горожане.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», судья Наталья Гуцан в ходе заседания 24 декабря отметила, что в другом пункте документа все же дано перечисление разновидностей СИЗ с пометкой «далее — средства индивидуальной защиты». В категорию «далее» попадает и оспариваемое положение, потому что оно находится ниже по тексту.
Представитель заявителей Павел Трикуль особо подчеркнул, что депутаты не выступают против антивирусных мер в целом, а только хотят услышать позицию Уставного суда относительно границ полномочий Смольного в установлении обязательных правил поведения.
Депутат Максим Резник, когда суд предоставил ему слово, отметил, что у этого запроса есть как правовая, так и политическая составляющая.
«Мне кажется, что главный мотив, который объединяет заявителей, это неприятие тенденции, сложившейся на протяжении последних лет, который мы формулируем как дисбаланс исполнительной и законодательной власти, а фактически постоянные передачи полномочий исполнительной власти, постоянные перекосы», — сказал депутат. По мнению заявителей, Смольный, получив во время пандемии коронавируса «огромные полномочия», использует их непрофессионально, избирательно и злоупотребляет ими. Резник обратил внимание на то, что отношение власти и жесткость запретов для разных организаций, в частности, религиозных, общепита, торговых центров, театров — различная.
Представитель губернатора Екатерина Гусева заявила, что все спорные положения соответствуют Уставу города. «Правительство Петербурга никогда не действуют произвольно», — пояснила она, добавив, что все действия соответствуют городскому и федеральному законодательству, а также постановлениям Роспотребнадзора.
Трикуль также задал вопросы представителю парламента, который, как известно, и принял рассматриваемый в Уставном суде закон. В частности спросил, где проходят границы пресловутых правил поведения, которые может теперь устанавливать Смольный, и не стоит ли часть случаев выносить на обсуждение законодателей. А также — не является ли запрет на ведение предпринимательской деятельности неконституционным.
Представитель Заксобрания в суде отметил, что федеральный закон №68 позволяет накладывать временные ограничения деятельности бизнесменов на территории, где введен режим ЧС или повышенной готовности.
Решение Уставного суда будет оглашено позднее, вероятнее всего, уже в новом 2021 году.