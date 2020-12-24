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В Уставном суде началось рассмотрение иска депутатов по «антивирусному» постановлению Смольного

Уставной суд Петербурга 24 декабря начал рассмотрение иска депутатов Законодательного собрания, которые попросили проверить законы о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и об административных правонарушениях, а также «антивирусное» 121-е постановление губернатора на соответствие уставу города.

Парламентарии полагают, что по своему содержанию не определено понятие «правила поведения». В возражении правительство города (есть в распоряжении редакции) ссылается на городское и федеральное законодательство. Кроме того, судебные определения ясно определяют это понятие как правовые нормы, которые определяются нормативными актами.

Депутаты также указывают на несоответствие Конституции установление правил поведения в соответствии с федеральным законодательством как ограничивающих права и свободы граждан. В Смольном считают, что этот вывод основан на неверной трактовке норм законодательства.

Истцы считают, что устанавливать обязательные правила поведения можно только законом Петербурга. Ответчик возражает, что полномочия устанавливать такие правила городскому правительству дает федеральный закон 514-76.

Разночтения вызвал термин «индивидуальные средства защиты». Депутаты считают, что в «антивирусном» 121-м постановлении не содержится определения этого понятия. Ответчик возражает, что существующее определение позволяет установить широкий перечень СИЗ.

На аргумент истцов, что привлечение к административной ответственности неразрывно связано с определением понятия СИЗ, ответчик парирует, что это «в целом» согласуется с правовой позицией Конституционного суда. А именно, что установление административной ответственности в качестве способа обеспечения соблюдения обязанности вытекает из статей 71 и 76 Основного закона страны.

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Комментарии (2)

CZE-RUS
В Чехии суд отменил вот такое самоуправство исполнительной власти. Наш карманный скорей всего нет. и это грустно.
fedorsmolov
Вообще все правильно. На ровном месте вводяться какие-то ограничения и за них начинают штрафовать и закрывать бизнесы. С фига ли!? У нас война что-ли? Или бедствие какое-то?
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