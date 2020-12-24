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Патриарх Кирилл выступил против «левых» свечей. РПЦ нужно пополнять бюджет

Столичные храмы могут закупать свечи стороннего производства, только если их не делает церковная фабрика «Софрино». Об этом 24 декабря заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, пишет РИА Новости.

«Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения «левых» свечей», — подчеркнул патриарх. Он напомнил, что «Софрино» является одним из важнейших источников пополнения бюджета РПЦ.

«Правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством «Софрино» — в таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовать через приходы — это возможно, если «Софрино» не производит таких свечей. Но если оно производит, ваш долг — приобретать свечи «Софрино»», — добавил патриарх.

«Софрино» — основной производитель предметов церковного обихода в России. Фабрика находится в Подмосковье и изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. В розницу их продают с наценкой, это является одной из существенных статей дохода храмов.

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Из хозтоваров свечи не подходят? Ничем же не отличаются.
OldObyvatel
Некошерные свечи - под бульдозер!
Maxic_84
Неужели ещё есть вменяемые люди которые носят денежки в аозт гундяев и партнёры :) понимаю что их тысячи, этих оболваненных людей, но все равно не могу не удивляться
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