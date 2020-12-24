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«Фонд доноров» просит петербуржцев сдавать кровь перед праздниками и в новогодние каникулы

«Фонд доноров» опубликовал информацию для петербургских доноров о том, когда и где в Северной столице можно сдать кровь перед Новым годом, во время праздников и после каникул.

В фонде отметили, что необходимо создать достаточный запас компонентов крови перед длинными праздничными выходными — именно на этот период чаще всего выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания донорской крови.

«В преддверии новогодних праздников традиционно Служба крови нашей страны активно заготавливает гемокомпоненты всех групп, для обеспечения клиник города. Потребность в донорской крови в городе во время праздников не снижается, а вот поток доноров — да. Кто-то уезжает на каникулы, в отпуск, кто-то отмечает Новый год, кто-то отдыхает от предновогодней гонки на работе. В этом году ещё и непростая ситуация в эпидемическом плане. Мы очень ждём вас на этой неделе!» — призывает Мария Мацнева, заведующая отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова.

Большинство отделений переливания будут работать практически до самого Нового года, а некоторые и в праздничные выходные.

Со списком и расписанием пунктов переливания можно ознакомиться на сайте «Фонда доноров». Там также можно найти информацию о противопоказаниях и о подготовке к донации.

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