«Фонд доноров» просит петербуржцев сдавать кровь перед праздниками и в новогодние каникулы

«Фонд доноров» опубликовал информацию для петербургских доноров о том, когда и где в Северной столице можно сдать кровь перед Новым годом, во время праздников и после каникул.



В фонде отметили, что необходимо создать достаточный запас компонентов крови перед длинными праздничными выходными — именно на этот период чаще всего выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания донорской крови.



«В преддверии новогодних праздников традиционно Служба крови нашей страны активно заготавливает гемокомпоненты всех групп, для обеспечения клиник города. Потребность в донорской крови в городе во время праздников не снижается, а вот поток доноров — да. Кто-то уезжает на каникулы, в отпуск, кто-то отмечает Новый год, кто-то отдыхает от предновогодней гонки на работе. В этом году ещё и непростая ситуация в эпидемическом плане. Мы очень ждём вас на этой неделе!» — призывает Мария Мацнева, заведующая отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова.

