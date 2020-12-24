В Оренбургской области завершены испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333». Тестирование проходило на Донгузском полигоне, 24 декабря АО «Концерн “Калашников”» показал видео с места. Также отмечается, что серийное производство ракеты в интересах Минобороны уже начато.
ЗУР «Стрела 9М333» предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что является её важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса. ЗУР «9М333» позволяет вести огонь по принципу «выстрелил-забыл».