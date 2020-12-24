Легендарный баскетбольный тренера из Санкт-Петербурга Владимир Кондрашин вошел в список кандидатов на введение в международный Зал славы Джеймса Нейсмита. Как сообщает пресс-служба БК «Зенит», его кандидатура была рекомендована Международным комитетом Зала славы.
В списке от этого подразделения представлены такие известные тренеры, как Лоло Сайнз, Душан Ивкович, Семен Халипский, Амаури Пасос. Окончательный список кандидатур будет объявлен в апреле 2021 года, а сама церемония состоится в сентябре.
Зал Славы баскетбола Джеймса Нейсмита отмечает людей, которые оставили значительный след в спортивной истории вида спорта. Кроме игроков в Зал входят тренеры, команды, функционеры, судьи, журналисты. Среди представителей советской школы баскетбола подобной чести удостаивались Сергей Белов, Александр Гомельский, Лидия Алексеева.
Владимиру Кондрашину в 2020 году исполнился бы 91 год. Читайте исторический материал о нем на «Фонтанке».