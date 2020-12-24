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На юге Петербурга женщина впустила в квартиру мужчину — развратителя юных дев

Соцработник заявила о приставаниях к дочери-подростку прямо в квартире их дома на Белградской улице. СК возбудил дело.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 декабря, заявление о том, что мужчина, которого она впустила в дом для проведения неких работ, нескромно повел себя при 14-летней дочери. Её мать — 54-летняя специалист по социальной работе — сообщила об этом накануне. По предварительной информации, речь шла о прикосновении к гениталиям. При этом женщина смогла дать точные данные развратника — 50-летнего знакомого, проживающего на Васильевском острове.

Сотрудники уголовного розыска задержала указанного мужчину в тот же день неподалеку от Купчинского сквера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. Ближайшие две ночи мужчина проведет в изоляторе.

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Комментарии (8)

srw1956
интересно, есть ли какое еще доказательство причастности , кроме заявления мамаши. Этак, скоро с улицы всех подряд будут сажать. 37 год какой то
AGP
Где остальные юные девы, в заголовке мн.ч. ?
Cashmare
видимо мадам насмотрелось фильмов про немецких сантехников, но что-то пошло не так
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