На юге Петербурга женщина впустила в квартиру мужчину — развратителя юных дев

Соцработник заявила о приставаниях к дочери-подростку прямо в квартире их дома на Белградской улице. СК возбудил дело.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 декабря, заявление о том, что мужчина, которого она впустила в дом для проведения неких работ, нескромно повел себя при 14-летней дочери. Её мать — 54-летняя специалист по социальной работе — сообщила об этом накануне. По предварительной информации, речь шла о прикосновении к гениталиям. При этом женщина смогла дать точные данные развратника — 50-летнего знакомого, проживающего на Васильевском острове.
Сотрудники уголовного розыска задержала указанного мужчину в тот же день неподалеку от Купчинского сквера.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ. Ближайшие две ночи мужчина проведет в изоляторе.