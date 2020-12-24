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МЧС: Самоизоляция привела к природным пожарам почти в 75% регионов

Природные пожары минувшей весной, по данным МЧС, начались в 63 из 85 российских регионах почти одновременно, чему способствовал и режим самоизоляции, введённый из-за распространения коронавируса.

«Природа не дала нам скидку на пандемию», — рассказал глава МЧС России Евгений Зиничев в интервью ТАСС, опубликованном 24 декабря. По его словам, пожароопасный сезон в этом году начался раньше обычного. «Природные пожары вспыхнули практически одновременно в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов. Люди в рамках удалёнки выехали на дачные участки и занялись бытовыми проблемами, сжигая сухой мусор после зимы», — объясняет Зиничев.

Вообще, чрезвычайных ситуаций стало больше почти на треть. «В этом году количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. При этом нам удалось значительно сократить число пострадавших и погибших, увеличив количество спасенных, — сказал он. И подчеркнул, что эти цифры с коронавирусом вряд ли связаны. — Я бы не связывал это никак с пандемией, жизнь идет своим чередом», — сказал министр.

По его словам, главная задача МЧС — предотвратить ЧС. «Уже сейчас организована работа по определению рисков в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 года», — подчеркнул глава ведомства.

Он рассказал также о внедрении в прогнозирование информационных технологий и привёл в качестве примера циклоны и тайфуны, обрушившиеся на Дальний Восток в августе — сентябре. «Благодаря предупредительным мерам удалось не допустить гибели людей. Минимизирован ущерб и суммы компенсационных выплат. До этого на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций ежегодно выделялось до 6–8 млрд рублей из федерального бюджета», — сообщил Зиничев.

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Комментарии (5)

hmkv
Правда, интервью было через три дня после присвоения очередного звания...
hmkv
Природные пожары от дачников... Логика, однако.
vic_5e4cd1938d1a8
Непонятна связь самоизоляции и природных пожаров. Почему пожаров стало больше? По логике, если самоизоляция, люди находятся дома и не имеют возможности устроить природный пожар.
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