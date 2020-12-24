26 января — круглый стол «Мусорная реформа-2020: Еще один год в ожидании Единого оператора»

Реформа по обращению с отходами стартовала в 2019 году в большинстве регионов, но не в Петербурге, который получил отсрочку на 3 года. В Ленобласти же, куда уезжают городские отходы, единый оператор уже работает. В попытке преодолеть этот рассинхрон регионы дошли до самого верха — до президента России, который призвал проработать вопрос вместе. На данный момент объявлено о создании юр. лица, учредителями которого станут город, область, «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ». Но что это — тот самый единый оператор или просто разработчик концепции? Как и по каким тарифам будет работать система перевозки и утилизации, если всю агломерацию действительно будет обслуживать одна компания?
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как в 2020 году осуществлялось взаимодействие между Петербургом и Ленобластью в сфере обращения с отходами? В чем главная проблема существующей системы, при которой у области есть единый оператор, а у города нет?
- Нужен ли городу и области один общий оператор? Или два? Или несколько? Какие юридические и законодательные проблемы есть на этом пути?
- Что ждет действующих участников рынка Петербург и области, если единый оператор с участием федеральных структур заработает? Они уступят место москвичам или смогут встроиться в систему?
- Как появление — или непоявление — единого оператора повлияет на тарифы?
- Жизнеспособны ли территориальные схемы по обращению с отходами? Интересно ли инвесторам заходить на этот рынок в Петербурге и Ленобласти?
- Каковы перспективы развития раздельного сбора и переработки мусора в Петербурге? Появляются ли новые проекты?
- С 2021 года в России начнут действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Насколько готовы к ним заводы и полигоны СПб и ЛО?
К участию в круглом столе приглашаются представители профильных Комитетов и участники рынка.
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru