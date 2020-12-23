Удалёнка дала россиянам новый вид отдыха — bleisure

Ассоциация туроператоров 23 декабря опубликовала информацию о том, как поменялись отпускные привычки россиян из-за пандемии.

«Около 40% туристов, которые планировали путешествие в этом году, приняли решение не приобретать туры. Для тех, кто решается на поездки (это еще около 40%), характерно принятие решения в последний момент (у туроператоров низкая глубина продаж — в среднем покупку тура совершают за 3 недели до вылета)», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

И только премиальный туризм остался неким островком стабильности. «Его доля в общем спросе как внутри страны, так и за рубежом в 2020 году составляет около 20% и, вероятно, будет расти», — отмечают в АТОР.