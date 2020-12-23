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Удалёнка дала россиянам новый вид отдыха — bleisure

Ассоциация туроператоров 23 декабря опубликовала информацию о том, как поменялись отпускные привычки россиян из-за пандемии.

«Около 40% туристов, которые планировали путешествие в этом году, приняли решение не приобретать туры. Для тех, кто решается на поездки (это еще около 40%), характерно принятие решения в последний момент (у туроператоров низкая глубина продаж — в среднем покупку тура совершают за 3 недели до вылета)», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

И только премиальный туризм остался неким островком стабильности. «Его доля в общем спросе как внутри страны, так и за рубежом в 2020 году составляет около 20% и, вероятно, будет расти», — отмечают в АТОР.

Люди, отправляясь на отдых, руководствуются двумя принципами: «Надо поехать, пока всё не закрыли» и «Взять от жизни всё». В первом случае этим обусловлен спрос на короткие и частые поездки, во втором — наоборот, на длинные, свыше 14 дней.

Дистанционная работа дала и новые возможности — россияне могут позволить себе уехать в другое место, совместив, таким образом, приятное с полезным.

«В 2020 году, по наблюдениям туроператоров, растет в спросе и новый вид отдыха: bleisure (business+leisure) или jleisure (job+leisure): это удаленная работа "без отрыва от отдыха"», — отметили в АТОР. Именно этим туроператоры объясняют рост спроса на длительные туры в Сочи.

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Комментарии (2)

doorbal_
Cбылась давняя русская мечта для некоторых - "где бы так работать чтобы не работать и деньги получать". Работа не отрываясь от отдыха. Тунеядцы.
McGillavry
Давайте задумаемся почему в России не пошла торговая марка «Синяя вода»? Потом запишем вот это самое слово русскими буквами. То самое и получим.
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